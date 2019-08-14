Слезы раскаяния или досады? Водителя, устроившего смертельную аварию на Малышева, отправили в СИЗО

За решеткой Владимир Васильев пробудет до четвертого октября

Такого решения лихач, кажется, не ожидал. По его словам, он был не в себе. Но суд поверил не слезам обвиняемого, а его богатому прошлому. Оказалось, что у Васильева больше десятка штрафов за превышение скорости.

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Слезы раскаяния или досады? Водителя, устроившего смертельную аварию на Малышева, отправили в СИЗО