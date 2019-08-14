Строители смогли учесть все нюансы и заблаговременно устранить потенциальные недочеты. В новом здании будет учиться тысяча двести школьников.
Лучшее — детям. В Екатеринбурге открылась первая школа, построенная с примирением технологий информационного моделирования здания
Этот метод позволил создать трехмерную модель, на которой были «прорисованы» все детали
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