На каждый такой случай будет выезжать целая бригада из пяти специалистов — от ветеринара до юриста. Как утверждают казаки, бороться с живодерами они готовы. Дело за малым — найти финансирование. Зоозащитники в папахах рассчитывают получить поддержку из фонда президентских грантов — заявку они уже отправили.
Зверский спецназ. Уральские казаки планируют создать зоополицию
По проекту, она будет бороться с теми, кто жестоко обращается с животными
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Зверский спецназ. Уральские казаки планируют создать зоополицию