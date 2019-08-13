Зверский спецназ. Уральские казаки планируют создать зоополицию

На каждый такой случай будет выезжать целая бригада из пяти специалистов — от ветеринара до юриста. Как утверждают казаки, бороться с живодерами они готовы. Дело за малым — найти финансирование. Зоозащитники в папахах рассчитывают получить поддержку из фонда президентских грантов — заявку они уже отправили.