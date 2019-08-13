Жертвы мошенничества. На улице на старости лет оказалась чета екатеринбургских пенсионеров

По словам пострадавших, их обманули чёрные риелторы, которые втёрлись к ним в доверие. Чета проживала в коммунальной квартире. И когда поступило предложение переехать в отдельное жилье, старики, не глядя подписали все документы. Официально всё по закону. Пострадавшие обратились в суд, но он им не помог. Вот супруги и заняли лестничную площадку.