Жертвы мошенничества. На улице на старости лет оказалась чета екатеринбургских пенсионеров

Валерий Иванович и Людмила Васильевна сейчас живут под крышей бывшего дома, правда, в подъезде

По словам пострадавших, их обманули чёрные риелторы, которые втёрлись к ним в доверие. Чета проживала в коммунальной квартире. И когда поступило предложение переехать в отдельное жилье, старики, не глядя подписали все документы. Официально всё по закону. Пострадавшие обратились в суд, но он им не помог. Вот супруги и заняли лестничную площадку.

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Жертвы мошенничества. На улице на старости лет оказалась чета екатеринбургских пенсионеров