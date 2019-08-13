Куйвашев отметил, что с каждым годом количество транспорта и уровень загазованности города растут. Поэтому правильнее будет развивать электротранспорт, особенно подземный. В этом случае решается сразу несколько проблем.
Пробок меньше, воздух чище. Проект второй ветки метро в Екатеринбурге представил главе Минприроды Евгений Куйвашев
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