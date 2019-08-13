Пробок меньше, воздух чище. Проект второй ветки метро в Екатеринбурге представил главе Минприроды Евгений Куйвашев

Губернатор рассказал о значимости новой линии для уральской экологии и подготовки к Универсиаде-2023

Куйвашев отметил, что с каждым годом количество транспорта и уровень загазованности города растут. Поэтому правильнее будет развивать электротранспорт, особенно подземный. В этом случае решается сразу несколько проблем.

Также в разделе Город

Второй линии метро быть
17.07.2019
Второй линии метро быть
Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат
06.08.2019
Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат
"Ласточка" долетит до Серова
06.08.2019
"Ласточка" долетит до Серова
Хорошего понемногу. В Екатеринбурге протестируют новый низкопольный трамвай
05.08.2019
Хорошего понемногу. В Екатеринбурге протестируют новый низкопольный трамвай
Сегодня
Пробок меньше, воздух чище. Проект второй ветки метро в Екатеринбурге представил главе Минприроды Евгений Куйвашев