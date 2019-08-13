Чем дальше в лес, тем жарче споры. Общественники просят провести экспертизу перед строительством биатлонного центра

В районе Московского тракта находятся массовые захоронения жертв политических репрессий

Недалеко от Московского тракта появится биатлонная база мирового уровня. Спортсмены двумя руками за, а историки и общественники в сомнениях. Мол, трасса пройдет буквально по костям репрессированных. В этом месте немало захоронений. Поэтому сначала в лес зайдет не строительная, а изыскательская техника. Прежде чем стоить базу, подрядчики планируют провести экспертизу.

Также в разделе Город

"Ласточка" долетит до Серова
06.08.2019
"Ласточка" долетит до Серова
Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат
06.08.2019
Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат
Второй линии метро быть
17.07.2019
Второй линии метро быть
Хорошего понемногу. В Екатеринбурге протестируют новый низкопольный трамвай
05.08.2019
Хорошего понемногу. В Екатеринбурге протестируют новый низкопольный трамвай
Сегодня
Чем дальше в лес, тем жарче споры. Общественники просят провести экспертизу перед строительством биатлонного центра