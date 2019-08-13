Чем дальше в лес, тем жарче споры. Общественники просят провести экспертизу перед строительством биатлонного центра

Недалеко от Московского тракта появится биатлонная база мирового уровня. Спортсмены двумя руками за, а историки и общественники в сомнениях. Мол, трасса пройдет буквально по костям репрессированных. В этом месте немало захоронений. Поэтому сначала в лес зайдет не строительная, а изыскательская техника. Прежде чем стоить базу, подрядчики планируют провести экспертизу.