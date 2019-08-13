Битва за корону. Финал. Имя новой «Мисс Екатеринбург» станет известно уже через два дня

Нагрузка колоссальная, признаются участницы. Оттачивать походку и тренировать сценическую улыбку приходится круглосуточно. Финал конкурса пройдет в четверг. Среди испытаний, через которые пройдут девушки — традиционный выход в вечерних платьях, танец и интервью, к которым они готовили больше месяца. Наряды для красавиц вновь сшил дизайнер Дмитрий Шишкин. Основной цвет — модный в этом сезоне коралловый. Всех секретов шоу организаторы не раскрывают, известна лишь общая тема — «BLOG красоты»: финалистки не зря учились вести собственные блоги. В этом году главный приз — впервые не автомобиль, однако, победительница все равно уедет с конкурса.