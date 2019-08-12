Страна Картония. В Екатеринбурге появится царство из бумаги

Картонный город построят у театра Драмы

Вместо красок и кисти — картон и лобзик. Эта художественная лаборатория больше похожа на стройплощадку, где основной материал — это бумага. Такими темпами у театра Драмы скоро появится целое государство. В Екатеринбурге художники решили создать не отдельный город, а только уличный театр. По законам жанра, править бал в нем будут маски и ростовые куклы.

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Страна Картония. В Екатеринбурге появится царство из бумаги