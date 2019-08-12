Старые новые названия. В Екатеринбурге вновь переименовали улицы, но в этот раз самовольно

Вместо Ленина на адресных табличках значится Главный проспект, а Карла Маркса переименовали в Крестовоздвиженскую улицу

Жить по коммунистическим адресам отказываются церковники. Божатся, что злого умысла в этом нет. Таким образом им хочется просто сохранить историческую память. Да вот беда — из-за самодеятельности в адресах стали путаться уже не только приезжие, но и местные жители.

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Старые новые названия. В Екатеринбурге вновь переименовали улицы, но в этот раз самовольно