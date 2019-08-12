Северные каникулы. Школьник из Екатеринбурга покоряет Северный полюс

Дима Микушин и ещё семь десятков одаренных школьников со всей страны отправятся на атомном ледоколе в Арктику

В гости к белым медведям екатеринбуржец поплывет не с пустыми руками: в багаже путешественника флаги Екатеринбурга и Свердловской области. Участником необычного тура Дима стал неспроста. Юноша увлекается наукой и несколько лет подряд участвует в конкурсах Информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга. Северный путь будет непростым. За девять дней ребята должны успеть в Москву и в Мурманск, откуда, на атомном ледоколе 50 лет победы, они и поплывут к Северному полюсу. Впрочем, зимних вещей в багаже не много, признается путешественник — в Заполярье сейчас лето и два градуса выше нуля. Но главное, согревать юношу будет привет из дома — флаги, которые ему вручили первые лица города и области.

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Северные каникулы. Школьник из Екатеринбурга покоряет Северный полюс