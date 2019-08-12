Секретный визит. В Свердловскую область внезапно прилетел министр обороны России Сергей Шойгу

По неофициальной информации — а другой пока немного — высокопоставленный чиновник решил посетить тагильский Уралвагонзавод

Не исключено, что Шойгу проведёт совещание в штабе Центрального военного округа. Однако его планы постоянно меняются. Кортеж главы ведомства был замечен под Березовским

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Секретный визит. В Свердловскую область внезапно прилетел министр обороны России Сергей Шойгу