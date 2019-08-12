ЛжеКоляда. Известный драматург Николай Коляда сам стал героем трагикомедии

Это заметили бдительные зрители. В поисковиках клон и правда выскакивает выше оригинала. Поэтому многие уже купились на это. Театральные эксперты отмечают, что для провинциальных подмостков такие перепродажи — нонсенс. Между тем, фарса извечному сюжету придает тот факт, что спекуляция в нашей стране уже давно не статья.