ЛжеКоляда. Известный драматург Николай Коляда сам стал героем трагикомедии

В интернете появился дублёр сайта театра, на котором втридорога продают билеты на спектакли

Это заметили бдительные зрители. В поисковиках клон и правда выскакивает выше оригинала. Поэтому многие уже купились на это. Театральные эксперты отмечают, что для провинциальных подмостков такие перепродажи — нонсенс. Между тем, фарса извечному сюжету придает тот факт, что спекуляция в нашей стране уже давно не статья.

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ЛжеКоляда. Известный драматург Николай Коляда сам стал героем трагикомедии