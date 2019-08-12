Культурная платформа. В Екатеринбурге стартовал необычный проект "Культура метро"

Открыла серию экспериментальных концертов группа «Иван да Марья». Завтра концерта не будет! А вот в среду планируется целых два. С половины одиннадцатого утра на платформу выйдут солисты Камерного оркестра «Бах», объединившиеся в коллектив «Креатив Квартет». Они сыграют композиции из популярных кинофильмов в авторской аранжировке. А в половине четвертого пассажиров подземки порадует объединенный хор «Хэппи» детской музыкальной школы №1 и Детский хор Дома музыки. Юные певцы создадут эстрадный микс из народных и современных песен. Если такой формат понравится горожанам, организаторы обещают сделать его традиционным.