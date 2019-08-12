Берегите машины! Последний этап опрессовок начался в Екатеринбурге

Гидравлические испытания труб продлятся с 12 по 15 августа

За это время энергетики проверят квартальные и распределительные сети, а также тепломагистрали. Это пройдет незаметно для горожан — ограничивать горячее водоснабжение не будут, однако, температуру горячей воды понизят до 40 градусов. Во избежание проблем автовладельцам советуют не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

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