Все впрок. Екатеринбургские пенсионеры прошли мастер-класс по утилизации мусора

Все просто — из них можно делать арт-объекты. На подобных уроках пенсионерам не дают скучать. Им рассказывают, как можно путешествовать, ставить новые цели, а главное — дают понять, что возраст — всего лишь цифра. Как можно попасть на мастер-классы, причем бесплатно — узнала Юлия Романюк