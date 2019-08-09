Все просто — из них можно делать арт-объекты. На подобных уроках пенсионерам не дают скучать. Им рассказывают, как можно путешествовать, ставить новые цели, а главное — дают понять, что возраст — всего лишь цифра. Как можно попасть на мастер-классы, причем бесплатно — узнала Юлия Романюк
Все впрок. Екатеринбургские пенсионеры прошли мастер-класс по утилизации мусора
Участникам рассказали о необычных способах использования отходов
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17.07.2019
пятница 09 Августа 2019
Все впрок. Екатеринбургские пенсионеры прошли мастер-класс по утилизации мусора