Все впрок. Екатеринбургские пенсионеры прошли мастер-класс по утилизации мусора

Участникам рассказали о необычных способах использования отходов

Все просто — из них можно делать арт-объекты. На подобных уроках пенсионерам не дают скучать. Им рассказывают, как можно путешествовать, ставить новые цели, а главное — дают понять, что возраст — всего лишь цифра. Как можно попасть на мастер-классы, причем бесплатно — узнала Юлия Романюк

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