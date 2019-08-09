Стекло и серебро. Старинную технологию фотографии — амбротипию — возрождают в Екатеринбурге

Это особый метод фиксации изображения, который просуществовал всего 10 лет

И зря, считают последователи: благодаря процессу, снимки получаются будто в дымке времени. Всего авторы проекта собираются создать 300 таких фотографий. Им предстоит запечатлеть знаковые места и лица уральской столицы.

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