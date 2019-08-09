Хлеб да соль и самодельные игрушки. В парке Маяковского в День города появится настоящая русская деревня

Организаторы обещают сохранить традиции

Горожан научат лепить из глины, печатать русские узоры на тканях и даже на балалайке дадут поиграть. А в центре всех ждет новая забава — битва телеканалов. Все желающие будут беспощадно лупить друг друга… микрофонами!

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Хлеб да соль и самодельные игрушки. В парке Маяковского в День города появится настоящая русская деревня