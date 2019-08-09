Теперь это отмазка в любых ситуациях, когда нужно сделать что-то полезное и правильное
По мнению пользователей, экономически нецелесообразно, например, платить налоги, лечиться, заводить семью. А уж тушение огня с Сибири — это вообще деньги на ветер, поскольку ущерб от возгорания меньше расходов на борьбу с ним. Хороший аргумент, согласитесь — «экономически невыгодно» звучит лучше, чем «денег нет».
Экономически невыгодно
«Приезжай, я вся горю! — Извини, это экономически невыгодно». Фраза, которой чиновники объяснили отказ от тушения пожаров в Сибири, стала крылатой
Теперь это отмазка в любых ситуациях, когда нужно сделать что-то полезное и правильное
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пятница 09 Августа 2019
Экономически невыгодно