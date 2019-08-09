Теперь это отмазка в любых ситуациях, когда нужно сделать что-то полезное и правильное

По мнению пользователей, экономически нецелесообразно, например, платить налоги, лечиться, заводить семью. А уж тушение огня с Сибири — это вообще деньги на ветер, поскольку ущерб от возгорания меньше расходов на борьбу с ним. Хороший аргумент, согласитесь — «экономически невыгодно» звучит лучше, чем «денег нет».