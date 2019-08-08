Знак ГТО на груди у него… Проверить себя и пройти испытания на выносливость и силу в День города смогут все желающие

Далеко ходить не надо — на центральных улицах установят турники, гимнастические скамьи и гири

Спортивным городской праздник станет и для тех, кто сам участвовать не хочет. Со стороны можно будет понаблюдать за первенством мира по парусному спорту и турниром по уличному баскетболу.

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Знак ГТО на груди у него… Проверить себя и пройти испытания на выносливость и силу в День города смогут все желающие