В Екатеринбурге появилась квартира Владимира Высоцкого

Эта музыка будет вечной — в квартире Владимира Высоцкого на Малой Грузинской вновь звучат его песни. Первое и последнее жилье барда теперь находится в екатеринбургском музее. Поэтому поклонники творчества поэта и певца могут в прямом смысле зайти к нему в гости. В новом зале музея Никита Высоцкий чувствует себя, как дома. С портретов, созданных фотобиографом Валерием Плотниковым, бросает проницательные взгляды знаменитый отец. Так чутко его эмоции и мысли никто не улавливал. С фотографом поэт работал 13 лет, полностью ему доверяя. А сам мастер кадра доверил свои работы только екатеринбургской экспозиции.