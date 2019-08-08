Сквер наш. Зеленой зоне у театра Драмы вернут статус земли общего пользования

Передача сквера городу, считает мэр Александр Высокинский, станет подарком к юбилею Екатеринбурга и поставит точку в спорах «на Драме». От идеи строительства храма небесной покровительницы меценаты не отказываются — собор планируют построить в другом месте. Где именно — выяснится в ходе общегородского опроса. Одним из самых вероятных вариантов считается пустырь на перекрестке Белинского — Фурманова. Сквер же на набережной предлагается благоустроить и сделать комфортным для горожан.