Ничего себе поездочка. ГИБДД проверяет автобусы Екатеринбурга

Оказалось, чаще всего пассажиры жалуются на машины, которые ходят из Пионерского до Ботаники. Всего за полгода на водителей поступили десятки обращений. Их безопасности сегодня проверяла специальная комиссия. Инспекторы не успевали выписывать протоколы! В маршрутках не работают стоп-сигналы, переворачиваются кресла, а некоторые автобусы вообще — без тормозов.

И это лишь одно из множества нарушений. Водители автобусов стали попадать в аварии в полтора раза чаще! За полгода с их участием случилось уже 76 аварий. В основном, из-за того, что шоферы нарушали правила дорожного движения – превышали скорость и не соблюдали дистанцию.