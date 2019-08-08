Оказалось, чаще всего пассажиры жалуются на машины, которые ходят из Пионерского до Ботаники. Всего за полгода на водителей поступили десятки обращений. Их безопасности сегодня проверяла специальная комиссия. Инспекторы не успевали выписывать протоколы! В маршрутках не работают стоп-сигналы, переворачиваются кресла, а некоторые автобусы вообще — без тормозов.
И это лишь одно из множества нарушений. Водители автобусов стали попадать в аварии в полтора раза чаще! За полгода с их участием случилось уже 76 аварий. В основном, из-за того, что шоферы нарушали правила дорожного движения – превышали скорость и не соблюдали дистанцию.
Ничего себе поездочка. ГИБДД проверяет автобусы Екатеринбурга
Инспекторы назвали самый проблемный маршрут в городе
Оказалось, чаще всего пассажиры жалуются на машины, которые ходят из Пионерского до Ботаники. Всего за полгода на водителей поступили десятки обращений. Их безопасности сегодня проверяла специальная комиссия. Инспекторы не успевали выписывать протоколы! В маршрутках не работают стоп-сигналы, переворачиваются кресла, а некоторые автобусы вообще — без тормозов.
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четверг 08 Августа 2019
Ничего себе поездочка. ГИБДД проверяет автобусы Екатеринбурга