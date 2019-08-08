Екатеринбургский бизнесмен разрешил пенсионерам продавать урожай в своем магазине

Иван Зайченко, известный своими социальными акциями на грани штрафа, готов предоставить им полку

Садоводам нужно будет лишь заполнить небольшую форму, указав наименование продукта, свое имя и номер телефона, привязанного к «онлайн-банку». Покупатели будут переводить деньги им напрямую. Насколько это законно, не уточняется.

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Екатеринбургский бизнесмен разрешил пенсионерам продавать урожай в своем магазине