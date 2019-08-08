Как утверждают жильцы, на бывших в употреблении аттракционах детям играть не только скучно, но и опасно. Деревянные перекрытия давно сгнили, а металлическая тарзанка не закреплена. Почему на малышах экономят, управляющая компания не объясняет.
Бойся своих желаний. В Пионерском поселке жителям установили б/у аттракционы
Вместо старой, но крепкой горки во дворе появился комплекс не первой свежести
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четверг 08 Августа 2019
Бойся своих желаний. В Пионерском поселке жителям установили б/у аттракционы