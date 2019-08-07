Все связано. Любители вязания запустили в Екатеринбурге необычный благотворительный проект

Название у проекта говорящее — «Всё связано» — в нем переплетаются не только нитки, но и теплота, и желание помочь. К екатеринбуржцам уже подключились вязальщицы из многих городов и стран — так, теплом с уральскими бродягами подлились мастерицы из Латвии. Связаться с хорошей компанией может любой желающий. Каждую последнюю субботу месяца рукодельницы собираются в Ельцинцентре — осваивают новые узоры и делятся теплыми историями.