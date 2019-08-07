Впереди пробка. Движение на мосту на Шевченко ограничили до 1 сентября

На путепроводе начались работы по реконструкции тепломагистрали

Энергетики говорят, что закрыты две полосы из четырех. Однако, по словам горожан, утром переправа в Пионерском была блокирована полностью. Помимо нее, в городе в ближайшие недели будут ремонтировать железнодорожный мост на Керамике. Движение под ним будут закрывать по вечерам и ночам.

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Впереди пробка. Движение на мосту на Шевченко ограничили до 1 сентября