Уличное кощунство? Прокуратура проверит творчество Покраса Лампаса

По ее мнению, работа художника публично оскверняет предмет религиозного почитания. На это, в частности, указывает желание Лампаса восстановить граффити, частично уничтоженную коммунальщиками. Некоторые общественники продолжают настаивать на том, что крест нужно закрасить, потому что попирать его ногами — кощунство.