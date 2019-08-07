Уличное кощунство? Прокуратура проверит творчество Покраса Лампаса

На его «Супрематический крест» на Уралмаше пожаловалась православная активистка Оксана Иванова

По ее мнению, работа художника публично оскверняет предмет религиозного почитания. На это, в частности, указывает желание Лампаса восстановить граффити, частично уничтоженную коммунальщиками. Некоторые общественники продолжают настаивать на том, что крест нужно закрасить, потому что попирать его ногами — кощунство.

Также в разделе ЧП

Лодка перевернулась. На севере области утонули пять человек!
01.08.2019
Лодка перевернулась. На севере области утонули пять человек!
Хуже, чем животное. В Шиловке мужчина зарубил соседскую собаку топором!
30.07.2019
Хуже, чем животное. В Шиловке мужчина зарубил соседскую собаку топором!
Кошка в окошке. В Верхней Пышме спасли котенка, который застрял между створками на 8 этаже
29.07.2019
Кошка в окошке. В Верхней Пышме спасли котенка, который застрял между створками на 8 этаже
Меж двух огней. Бабушка и дедушка делят с отцом 2-летнюю девочку
19.07.2019
Меж двух огней. Бабушка и дедушка делят с отцом 2-летнюю девочку
Сегодня
Уличное кощунство? Прокуратура проверит творчество Покраса Лампаса