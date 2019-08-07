По ее мнению, работа художника публично оскверняет предмет религиозного почитания. На это, в частности, указывает желание Лампаса восстановить граффити, частично уничтоженную коммунальщиками. Некоторые общественники продолжают настаивать на том, что крест нужно закрасить, потому что попирать его ногами — кощунство.
Уличное кощунство? Прокуратура проверит творчество Покраса Лампаса
На его «Супрематический крест» на Уралмаше пожаловалась православная активистка Оксана Иванова
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