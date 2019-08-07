Холи по-уральски. Конец недели в Екатеринбурге будет ярким

В пятницу в парке «Таганская слобода» состоится один из самых популярных летних фестивалей – Колор фест

Это российский аналог индийского праздника Холи. Из года в год он собирает сотни человек, готовых сразиться в красочной дуэли. Только проигравших в ней нет. Как гласит легенда: чем ты ярче, тем счастливее и удачливее станешь в будущем. Веселье, музыка, танцы и непременный совместный красочный залп! Остаться чистым просто нет шансов! Организаторы обещают: это будет самый яркий день в году. Фестиваль состоится при любой погоде! Старт в 18 часов.

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Холи по-уральски. Конец недели в Екатеринбурге будет ярким