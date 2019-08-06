Живи, малыш. Екатеринбургские нейрохирурги сражаются за жизнь мальчика, которого ранил пьяный тагильчанин

Мужчина стрелял по банкам, а попал в голову ребенка

Пуля застряла глубоко в черепе, поэтому пациента пришлось погрузить в кому. За ночь врачам удалось стабилизировать состояние Егора и подготовить к операции. Прогнозов медики пока не дают, но, возможно, мальчику потребуются и другие оперативные вмешательства.

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Живи, малыш. Екатеринбургские нейрохирурги сражаются за жизнь мальчика, которого ранил пьяный тагильчанин