Живи, малыш. Екатеринбургские нейрохирурги сражаются за жизнь мальчика, которого ранил пьяный тагильчанин

Пуля застряла глубоко в черепе, поэтому пациента пришлось погрузить в кому. За ночь врачам удалось стабилизировать состояние Егора и подготовить к операции. Прогнозов медики пока не дают, но, возможно, мальчику потребуются и другие оперативные вмешательства.
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