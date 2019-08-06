Целая улица в Екатеринбурге превратится в танцпол

17 августа в центре пройдет фестиваль Дэнс Екб. Историческим танцам, русскому народному, хип-хопу будут учить в одном месте. Где можно будет увидеть выступления лучших танцевальных коллективов и оказаться на подтанцовке — в «Путеводителе» по площадка дня города