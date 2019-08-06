Целая улица в Екатеринбурге превратится в танцпол

Такой подарок горожанам преподнесут в День рождения уральской столицы представители самых разных направлений

17 августа в центре пройдет фестиваль Дэнс Екб. Историческим танцам, русскому народному, хип-хопу будут учить в одном месте. Где можно будет увидеть выступления лучших танцевальных коллективов и оказаться на подтанцовке — в «Путеводителе» по площадка дня города

Также в разделе День города

Когда на свадьбе гуляет весь город. В Екатеринбурге готовятся к массовому бракосочетанию
05.08.2019
Когда на свадьбе гуляет весь город. В Екатеринбурге готовятся к массовому бракосочетанию
Городская свадьба связала вместе 26 пар
18.08.2018
Городская свадьба связала вместе 26 пар
Екатеринбург в День города стал большой спортивной и танцевальной площадкой
18.08.2018
Екатеринбург в День города стал большой спортивной и танцевальной площадкой
Огромный театр под открытым небом
18.08.2018
Огромный театр под открытым небом
Вчера
Целая улица в Екатеринбурге превратится в танцпол