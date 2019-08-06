Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор

Был ли виновник пьян или под действием наркотиков, до сих пор непонятно. Результаты экспертизы будут известны лишь через две недели. И от этого зависит, по какой статье будут судить водителя бешеной Кии. Он сейчас в больнице, и в целях безопасности его перевели в другую палату. Авария, которая унесла жизнь таксиста Александра и его пассажира Виталия, случилась воскресным утром. В машины, стоящие на светофоре на Малышева, на бешеной скорости врезалась Киа. За рулем находился уличный художник Владимир Васильев, который, судя по видео очевидца, плохо понимал, что происходит.