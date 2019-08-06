"Ласточка" долетит до Серова

Скоростной электропоезд начнет курсировать между Екатеринбургом и свердловским севером с 11 августа

Рейсы будут регулярными, два раза в неделю. По пути в Серов электрички станут останавливаться на станциях Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Кушва, Верхотурье и других. Время в дороге составит пять с половиной часов — и это меньше, чем на автобусе. После запуска нового направления этот маршрут самым протяженным в скоростной сети региона.

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