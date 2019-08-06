Однажды в Голливуде. Фильм Тарантино, основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат

В кадре впервые встретились две суперзвезды — Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

Картина уже показала лучший старт на американском рынке среди всех фильмов Тарантино и имеет все шансы стать самой кассовой в его карьере. На премьеру в России билеты уже раскуплены. События происходят в Лос-Анджелесе в 60-е годы на фоне резонансного убийства, случившегося в Голливуде. Пять человек, среди которых известные актеры, были жестоко убиты.

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