В Екатеринбурге ограблено отделение "Почты России"

Три человека в масках и с пистолетом ворвались в офис на Окружной

Они потребовали всю наличность, а когда сотрудница потянулась к тревожной кнопке, ударили ее рукояткой пистолета по голове. Сорвать большой куш налетчикам не удалось — на почте были лишь деньги для внутреннего оборота. Злоумышленников ищут с собаками. Этот филиал грабят уже второй раз за последние месяцы.

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