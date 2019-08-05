Они потребовали всю наличность, а когда сотрудница потянулась к тревожной кнопке, ударили ее рукояткой пистолета по голове. Сорвать большой куш налетчикам не удалось — на почте были лишь деньги для внутреннего оборота. Злоумышленников ищут с собаками. Этот филиал грабят уже второй раз за последние месяцы.
В Екатеринбурге ограблено отделение "Почты России"
Три человека в масках и с пистолетом ворвались в офис на Окружной
Также в разделе Криминал
18.07.2019
Вчера
В Екатеринбурге ограблено отделение "Почты России"