В Екатеринбурге ограблено отделение "Почты России"

Они потребовали всю наличность, а когда сотрудница потянулась к тревожной кнопке, ударили ее рукояткой пистолета по голове. Сорвать большой куш налетчикам не удалось — на почте были лишь деньги для внутреннего оборота. Злоумышленников ищут с собаками. Этот филиал грабят уже второй раз за последние месяцы.