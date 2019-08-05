Солнце заказывали? Несмотря на пасмурные прогнозы, утренняя зарядка с чемпионом и "Студией-41" прошла под ясным небом

Чемпионскую разминку для горожан провел знаменитый гонщик, победитель Шёлкового Пути Сергей Карякин

Тренироваться с профессиональным автогонщиком оказалось непросто. Он показал разминку рук — от кончиков пальцев до предплечья. Ведь главное для водителя — уверенно держать руль.

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