Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили

Пассажир и водитель одной машины погибли

Пострадал и виновник аварии. Он сейчас в больнице. Пока не понятно, находился ли молодой человек в опьянении. Но его поведение — езда на красный и на бешеной скорости — говорит о невменяемости. В страшной аварии погибли двое человек. Машину, в которой они находились, смяло так, что шансов на спасение у мужчин не было. Что они натворили, сидевшие в Киа, похоже, даже не поняли.

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Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили