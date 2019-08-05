Перекресток смерти. На светофоре Малышева-Московской иномарка протаранила стоявшие автомобили

Пострадал и виновник аварии. Он сейчас в больнице. Пока не понятно, находился ли молодой человек в опьянении. Но его поведение — езда на красный и на бешеной скорости — говорит о невменяемости. В страшной аварии погибли двое человек. Машину, в которой они находились, смяло так, что шансов на спасение у мужчин не было. Что они натворили, сидевшие в Киа, похоже, даже не поняли.