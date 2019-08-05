Не жу-жу. Пчелиный мор добрался до Свердловской области

Гибель насекомых зафиксирована сразу в нескольких хозяйствах

Рожденная летать теперь беспомощно ползает по земле. Пчелке осталось жить несколько часов, вздыхает Владимир — он эту агонию наблюдает уже который день. Жители ульев на его пасеке сейчас гибнут тысячами! И такая ситуация не только в Сысертском районе. Ряды полосатых трудяг редеют в под Тугулымом, Ирбитом, Сухим Логом и Алапаевском. Пасечники уверены, пчел травят соседи-аграрии. Так, в Верхней Боевке местное сельскохозпредприятие якобы распылило в полях вредное для насекомых удобрение. По словам пчеловодов, директор мог их предупредить, но не захотел.

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