Когда на свадьбе гуляет весь город. В Екатеринбурге готовятся к массовому бракосочетанию

В знак вечной любви в небо взмывают десятки воздушных шаров. Это праздник не двух сердец, а аж 19 влюбленных пар! Они дружно обручились и вместе сыграют свадьбу в День города. Самой трогательной традиции Дня рождения Екатеринбурга уже больше 35 лет. И каждый год от желающих нет отбоя — ведь у этих молодоженов в свидетелях будет целый город!