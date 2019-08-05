Когда на свадьбе гуляет весь город. В Екатеринбурге готовятся к массовому бракосочетанию

Оно состоится в день рождения уральской столицы 17 августа

В знак вечной любви в небо взмывают десятки воздушных шаров. Это праздник не двух сердец, а аж 19 влюбленных пар! Они дружно обручились и вместе сыграют свадьбу в День города. Самой трогательной традиции Дня рождения Екатеринбурга уже больше 35 лет. И каждый год от желающих нет отбоя — ведь у этих молодоженов в свидетелях будет целый город!

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