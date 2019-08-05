Хорошего по-немногу. В Екатеринбурге протестируют новый низкопольный трамвай

Модель R71 будут испытывать на маршруте № 26

Пассажиры смогут оценить новый вагон через два-три дня, когда начнется обкатка. Модернизированные вагоны способны развивать скорость до 75 км/ч, их вместимость — 175 человек. Трамвай оборудован специальным пандусом, а внутри есть места для инвалидов с ремнями безопасности.

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