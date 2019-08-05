Хорошего по-немногу. В Екатеринбурге протестируют новый низкопольный трамвай

Пассажиры смогут оценить новый вагон через два-три дня, когда начнется обкатка. Модернизированные вагоны способны развивать скорость до 75 км/ч, их вместимость — 175 человек. Трамвай оборудован специальным пандусом, а внутри есть места для инвалидов с ремнями безопасности.