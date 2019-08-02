На первый раз водителю за нарушение будет выписан штраф. Но если он продолжит пользоваться авто, то регистрация его транспортного средства будет аннулирована. Госномера снимут и передадут на уничтожение без права на восстановление.
Тюнинг наказуем. ГИБДД будет аннулировать регистрацию автомобилей из-за тонировка и низкой посадки
Принять меры инспекторы решили из-за участившихся ДТП с участием модифицированных машин
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пятница 02 Августа 2019
Тюнинг наказуем. ГИБДД будет аннулировать регистрацию автомобилей из-за тонировка и низкой посадки