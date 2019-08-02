День ВДВ уже не тот. Горожане избавляются от стереотипов про десантников

Никакой вам «расплескавшейся синевы» на лицах отмечающих и конкурса мокрых «тельняшек»

Судя по топу самых частых интернет-запросов, пользователи скучают по полосатой классике, когда рекой льется алкоголь и вода. Нам бы эти проблемы — плачут жители Сибири, где продолжает накаляться ситуация с лесными пожарами. Вы все еще жалуетесь на дождливое лето? Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике Клик народа

Также в разделе Клик народа

Ёжики в тумане. Екатеринбуржцы искали в интернете причину смога
26.07.2019
Ёжики в тумане. Екатеринбуржцы искали в интернете причину смога
Вернули Крым — вернём и Брэдли. Россияне оКУПЕРовали инстаграм Леди Гаги
19.07.2019
Вернули Крым — вернём и Брэдли. Россияне оКУПЕРовали инстаграм Леди Гаги
Птичку жалко. Владимир Путин в Екатеринбурге вступился за братьев меньших
12.07.2019
Птичку жалко. Владимир Путин в Екатеринбурге вступился за братьев меньших
Крышечка едет: новый челлендж набирает популярность в интернете
05.07.2019
Крышечка едет: новый челлендж набирает популярность в интернете
пятница 02 Августа 2019
День ВДВ уже не тот. Горожане избавляются от стереотипов про десантников