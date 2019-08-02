Судя по топу самых частых интернет-запросов, пользователи скучают по полосатой классике, когда рекой льется алкоголь и вода. Нам бы эти проблемы — плачут жители Сибири, где продолжает накаляться ситуация с лесными пожарами. Вы все еще жалуетесь на дождливое лето? Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике Клик народа
День ВДВ уже не тот. Горожане избавляются от стереотипов про десантников
Никакой вам «расплескавшейся синевы» на лицах отмечающих и конкурса мокрых «тельняшек»
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пятница 02 Августа 2019
День ВДВ уже не тот. Горожане избавляются от стереотипов про десантников