День ВДВ уже не тот. Горожане избавляются от стереотипов про десантников

Судя по топу самых частых интернет-запросов, пользователи скучают по полосатой классике, когда рекой льется алкоголь и вода. Нам бы эти проблемы — плачут жители Сибири, где продолжает накаляться ситуация с лесными пожарами. Вы все еще жалуетесь на дождливое лето? Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике Клик народа