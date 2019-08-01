Жду тебя. В приюте для бездомных собак пройдет день открытых дверей

3 августа в пункт содержания смогут прийти все желающие

Для гостей устроят экскурсию по спецприемнику, знакомство и прогулку с собаками. Сейчас там содержится полсотни питомцев, которым ищут хозяев. Сотрудники просят по возможности привезти на передержку корма, лекарства и миски, в которых всегда нуждаются псы. В горожан будет возможность присмотреть здесь друга и забрать его домой.

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