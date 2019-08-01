Путь к пьедесталу ведет через коммуникационных колодец. Участницы конкурса Мисс Екатеринбург занимались совсем не женским делом

Они осваивали профессию инженеров связи!

Организаторы ничего необычного в этом не видят. Говорят, участницы должны быть не только красивыми, но и многое уметь. Егор Мизгирев наблюдал за погружением в профессию и коллектор

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Путь к пьедесталу ведет через коммуникационных колодец. Участницы конкурса Мисс Екатеринбург занимались совсем не женским делом