Лодка перевернулась. На севере области утонули пять человек!

Тревогу забил житель поселка Вижай. Он ждал моторку с женой и тремя детьми. Но в назначенное время она не пришла. Мужчина начал искать родных и обнаружил пустую лодку, которую прибило к берегу в месте слияния рек Лозьва и Ушма. Через несколько часов спасатели нашли в воде женщину и двоих малышей без признаков жизни. Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются.