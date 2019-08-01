Лодка перевернулась. На севере области утонули пять человек!

Трагедия случилась на реке Лозьве

Тревогу забил житель поселка Вижай. Он ждал моторку с женой и тремя детьми. Но в назначенное время она не пришла. Мужчина начал искать родных и обнаружил пустую лодку, которую прибило к берегу в месте слияния рек Лозьва и Ушма. Через несколько часов спасатели нашли в воде женщину и двоих малышей без признаков жизни. Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются.

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