Играем по-крупному. В Екатеринбурге стартовало строительство большой Академии волейбола

Она будет носить имя прославленного уральского тренера Николая Карполя

Спортивный комплекс представляет собой не только залы для тренировок, но и общежитие, где волейболисты со всего округа смогут проживать постоянно. Для этого в академии появятся волейбольная площадка, тренажерный зал, беговые дорожки, восстановительный кабинет и столовая. Спорткомплекс станет местом, где будущих чемпионом будут буквально растить — юные спортсмены будут жить в интернате, чтобы тренировочный процесс был максимально плотным. Ближайшей задачей тренеров станет подготовка атлетов к предстоящей Универсиаде 2023 года. Ведь комплекс планируют сдать уже в конце следующего года. Николай Карполь подчеркнул, что нехватки в талантливых детях сейчас нет, а вот над подготовкой профессиональных тренеров еще нужно поработать.

Также в разделе Город

Качу, куда хочу. В Екатеринбурге запускают велошеринг
26.07.2019
Качу, куда хочу. В Екатеринбурге запускают велошеринг
Второй линии метро быть
17.07.2019
Второй линии метро быть
Спасибо, что живой. В Музее Высоцкого прошел концерт памяти Владимира Высоцкого
25.07.2019
Спасибо, что живой. В Музее Высоцкого прошел концерт памяти Владимира Высоцкого
За здоровьем на своих двоих. Екатеринбуржцы осваивают бег
26.07.2019
За здоровьем на своих двоих. Екатеринбуржцы осваивают бег
Вчера
Играем по-крупному. В Екатеринбурге стартовало строительство большой Академии волейбола