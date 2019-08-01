Играем по-крупному. В Екатеринбурге стартовало строительство большой Академии волейбола

Спортивный комплекс представляет собой не только залы для тренировок, но и общежитие, где волейболисты со всего округа смогут проживать постоянно. Для этого в академии появятся волейбольная площадка, тренажерный зал, беговые дорожки, восстановительный кабинет и столовая. Спорткомплекс станет местом, где будущих чемпионом будут буквально растить — юные спортсмены будут жить в интернате, чтобы тренировочный процесс был максимально плотным. Ближайшей задачей тренеров станет подготовка атлетов к предстоящей Универсиаде 2023 года. Ведь комплекс планируют сдать уже в конце следующего года. Николай Карполь подчеркнул, что нехватки в талантливых детях сейчас нет, а вот над подготовкой профессиональных тренеров еще нужно поработать.