Заплатил сам, заставь другого. Спорный способ взыскания долгов придумали коммунальщики Екатеринбурга

Об этом автомобилистов известили через объявления в лифтах. Должникам поставили ультиматум — погасить все долги по коммунальным платежам до 12 августа. Общий долг жителей дома на Громова — 1 миллион 700 тысяч. Соседей, которые счета оплачивают исправно, просят оказать содействие в борьбе с неплательщиками.