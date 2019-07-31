Заплатил сам, заставь другого. Спорный способ взыскания долгов придумали коммунальщики Екатеринбурга

Жителям многоэтажки на Громова предлагают платить по счетам, иначе всех лишат парковки

Об этом автомобилистов известили через объявления в лифтах. Должникам поставили ультиматум — погасить все долги по коммунальным платежам до 12 августа. Общий долг жителей дома на Громова — 1 миллион 700 тысяч. Соседей, которые счета оплачивают исправно, просят оказать содействие в борьбе с неплательщиками.

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Заплатил сам, заставь другого. Спорный способ взыскания долгов придумали коммунальщики Екатеринбурга