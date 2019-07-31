Тепла нет, а счета есть. Жителям деревни Баранникова приходят стотысячные квитки за отопление

Хотя в большинстве домов вот уже несколько лет батарей нет вовсе

От центрального отопления жителям ни холодно, ни жарко. От услуги они давно отказались. Установили электрокотлы и радиаторы — и стали платить только за электричество. Но спустя несколько лет десятки домов внезапно оказались в должниках у теплосети.

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