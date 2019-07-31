Не останавливается на достигнутом! Хозяин знаменитой резиновой квартиры стал фигурантом нового уголовного дела

Известно, что новое обвинение также связано с незаконным пребыванием мигрантов в уральской столице. То, что он заключал договоры, предприниматель не отрицает. Но ничего незаконного в этом не видит — мол, это просто бизнес.
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