Не останавливается на достигнутом! Хозяин знаменитой резиновой квартиры стал фигурантом нового уголовного дела

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Вячеслав Макеев прославился тем, что зарегистрировал в двушке без малого семь тысяч человек

Известно, что новое обвинение также связано с незаконным пребыванием мигрантов в уральской столице. То, что он заключал договоры, предприниматель не отрицает. Но ничего незаконного в этом не видит — мол, это просто бизнес.

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