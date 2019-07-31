Костюмы модного кораллового цвета пошили по фигуре участниц всего за две недели! На всех составляющих костюма: футболке, брюках, толстовке и головном уборе – фирменная символика конкурса. «Самый лучший сувенир», — признаются участницы, наряды они смогут оставить себе.
Главное, чтобы костюмчик сидел. Мисс Екатеринбург примерили наряды для финального шоу
Третий год подряд организаторы останавливают выбор на спортивном стиле
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Главное, чтобы костюмчик сидел. Мисс Екатеринбург примерили наряды для финального шоу