Главное, чтобы костюмчик сидел. Мисс Екатеринбург примерили наряды для финального шоу

Третий год подряд организаторы останавливают выбор на спортивном стиле

Костюмы модного кораллового цвета пошили по фигуре участниц всего за две недели! На всех составляющих костюма: футболке, брюках, толстовке и головном уборе – фирменная символика конкурса. «Самый лучший сувенир», — признаются участницы, наряды они смогут оставить себе.

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Главное, чтобы костюмчик сидел. Мисс Екатеринбург примерили наряды для финального шоу