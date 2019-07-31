Главное, чтобы костюмчик сидел. Мисс Екатеринбург примерили наряды для финального шоу

Костюмы модного кораллового цвета пошили по фигуре участниц всего за две недели! На всех составляющих костюма: футболке, брюках, толстовке и головном уборе – фирменная символика конкурса. «Самый лучший сувенир», — признаются участницы, наряды они смогут оставить себе.