Я иду искать. Настоящий народный детектив создают в Екатеринбурге

Он решил начать собственное расследование и выйти на след поджигателей, спаливших его машину. История началась ровно неделю назад, когда после рейда по нелегальным точкам общепита неизвестные сожгли машину борца с беззаконием. У полиции пока нет подозреваемых, а у Чукреева — есть.