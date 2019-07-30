Я иду искать. Настоящий народный детектив создают в Екатеринбурге

В главной роли — бесстрашный общественник Дмитрий Чукреев

Он решил начать собственное расследование и выйти на след поджигателей, спаливших его машину. История началась ровно неделю назад, когда после рейда по нелегальным точкам общепита неизвестные сожгли машину борца с беззаконием. У полиции пока нет подозреваемых, а у Чукреева — есть.

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